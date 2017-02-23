В муниципальную полицию набирают по спецназовским тестам
Завтра, 24 февраля, состоится первый этап отбора кандидатов во вновь коммунального предприятия «Муниципальная полиция». Он будет заключаться в проверке физической подготовки. Второй этап — написание письменного экзамена на знание законодательства. Согласно поданным заявлениям, в конкурсном отборе примут участие 20 человек. Второй этап отбора — составление письменного экзамена на знание законодательства — состоится в понедельник, 27 февраля, в 9.30 в зале заседаний исполнительного комитета Черниговского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Напоминаем, что новое ведомство возглавил Виталий Хрустицький. Муниципальная полиция заменить экологическую инспекцию и ликвидировано коммунальное предприятие «Парковка и рынок». Для этого на развитие вновь созданного учреждения выделили 1600000 гривен. Правда, есть одно интересное «но». К каждому претендента в муниципальные полицейские предъявляют слишком строгие требования. Хотя, согласно их полномочий, ничего тяжелее, чем бумажка и ручка, эти полицейские не держать. Ибо только составлять административные протоколы и осуществлять функции контроля. Но почему-то на эти должности приглашают только крепких и крепких мужчин. Из собственных источников стало известно, что во время отбора среди других задач они должны пройти тест Купера и выстоять две минуты в боксерском спарринга. Кстати, тест Купера — это серия тестов на физическую подготовленность организма человека, созданных американским доктором Кеннетом Купером в 1968 году для армии США. В Украине его проходят бойцы специальных силовых батальонов. В разговоре Виталий Хрустицький и не отрицал и не подтвердил эту информацию. Акцент сделал на том, что в приоритете — психологическая подготовка кандидатов. «Мы будем проверять, как полицейский имеет психологически себя вести, когда идет драка или агрессор совершает правонарушения. Поэтому психолог наблюдать, как будут вести себя кандидаты. Это не проверка на какие-то удары, а на психологическую готовность работника к работе, является обязательным для всех правоохранительных органов. Человек должен знать, как себя защитить и действовать в разной ситуации », — отметил руководитель черниговской городской полиции.