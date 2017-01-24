В Митченках ограбление: с угрозами обчистили 85-летнего мужчину

despravda | 24.01.2017 | Новости | Комментариев нет

В селе Митченки Бахмачского района 23 января в 8:55 по улице Батуринская неизвестные в масках проникли в дом 85-летнего местного жителя. Об этом сообщил собственный источник. Воры похитили мобильный телефон и деньги. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 22 января около 23:00 двое неустановленных лиц в камуфлированных костюмах и масках путем повреждения стекла в веранде открыли входную дверь дома потерпевшего. Там с угрозой применения насилия открыто завладели деньгами в сумме 32 206 гривен. С места происшествия изъяты 4 следы низа подошвы обуви, следы папиллярных узоров, микрообъекты, слепок следа орудия взлома. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.186 УК Украины.

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