В Менской общине собирают средства на нужный прибор
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Председатель Менского районного совета Александр Мисник инициировал сбор средств для менской больницы на приобретение аппарата МРТ (магнитно-резонансного томографа) для исследования внутренних органов и тканей. Приобретение такого аппарата позволит увеличить количество медицинских услуг Менский учреждениями здравоохранения, и приблизят такие услуги к людям, а также улучшат качество обслуживания населения. Ведь сегодня каждый знает, что диагностирование заболеваний с помощью компьютерной томографии является чрезвычайно эффективным. Счет, на который можно перечислять средства: КУЗ «Менский центральная районная больница» Менской районной совета Код 02006343 Р / счет 31559301224801 МФО 853592 УДК СУ в Черниговской области.