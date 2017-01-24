В Мене состоится грандиозный фестиваль
В марте в Мене состоится благотворительный фестиваль, который 20 лет назад начал районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Организаторы фестиваля и на этот раз обещают поразить зрителей приятными неожиданностями и сюрпризами и приглашают благотворителей приобщиться к действу. Ведь средства, каждый раз собранные на фестивале, становятся спасительной соломинкой для десятков семей, нуждающихся в помощи. В частности в прошлом году благодаря средствам, собранным на фестивале, денежную помощь получили 18 семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Финансовую поддержку также было предоставлено детям-инвалидам — на оперирование и лечения, семьям участников АТО, было отмечено премиями и лучшие творческие коллективы района. Стартует фестиваль месячником благотворительности, который объявляет центр. Перед концертной программой будет развернут благотворительная ярмарка. Вырученные на нем средства будут переданы семье маленького менянина Саши Бабича, которому врачи поставили страшный диагноз. Сейчас финансовая поддержка этой семье крайне необходима, потому что ребенок нуждается в дорогостоящем лечении.