В Мене собирают лампочки
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Команда фестиваля Barterwille Art Fest 2017 запускает в Мне первую экологическую акцию «Лампочки — не мусор!». Организаторы просят горожан не выбрасывать отработанные лампы накаливания (обычные лампочки), а приносить их в определенные пункты сбора. Благодаря этому меняне смогут получить уникальные сувениры, изготовленные из этих лампочек. Раздавать их на фестивале BarterwilleArtFest, который пройдет 14-15 июля в Мене. Об этом сообщили в Менской городском совете. Своей акцией организаторы стремятся напомнить людям о необходимости беречь природу. Лампочки принимать в Менской городском совете, районной гимназии, школе им. Т.Г Шевченко, в КП «Менакомунпослуга» и в магазине «Лагрос».