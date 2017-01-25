В марте подорожает свет
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
После последнего повышения 1 сентября 2016 тариф на электроэнергию для населения в следующий раз возрастет с 1 марта 2017 года. За объем, потребленный до 150 кВт / ч электроэнергии в месяц, придется заплатить 0,9 грн. За потребленные более 150 кВт / ч электроэнергии — 1,68 грн. Тариф для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии составит 0,9 грн. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26 февраля 2015 № 220.