В Марьиной роще появилась черемуховая аллея
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в черниговском парке Марьина роща состоялась высадка черемуховой аллеи в честь 31-й годовщины трагических событий на Чернобыльской АЭС и памяти героев Чернобыля. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Эта традиция основана прошлого года. Новая аллея является продолжением той, что высажена в прошлом году, она уже прижилась и радует черниговцев. В высадке аллеи приняли участие представители власти, общественных организаций чернобыльцев и активисты.