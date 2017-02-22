В магазинах готовят новые ценники: на Черниговщине подорожал хлеб
Социально важный продукт хлеб, без которого не обходится ни одна семья, снова подорожал. Об этом сообщают СМИ многих регионов Украины. Новые ценники появились и на черниговских хлебных полках. Например, в нежинских магазинах цены на хлеб выросли в среднем на 7% (50 копеек). Стоимость буханки сейчас — 8 гривен. В Черниговском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины подтвердили факт подорожания хлеба. Правда, в отделении пока не смогли предоставить исчерпывающую информацию, через какие именно причине это произошло. Потому что еще не получили ответов на запросы, которые разослали на хлебозаводы Черниговщины. Предварительно известно, что цены подскочили из-за подорожания стоимости муки и рост минимальной заработной платы.