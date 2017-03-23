В магазин на Черниговщине пришел покупатель с гранатой
23.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В супермаркете «Фора» в Городне недавно сработала «тревожная кнопка» — через покупателя, который пришел в магазин с гранатой. Правда, о ней никто не узнал бы, если бы мужчина сам себя не выдал. Он взял с полки бутылку водки и не собирался ее платить. На выходе из магазина мужчину остановил охранник и приказал вернуть товар. Мужчина бутылку вернул, но пригрозил, что у него есть граната. Охранник скрутил мужчину и держал до приезда полиции. Полицейские действительно нашли у задержанного гранату без запала. Взрывотехники отправили ее на экспертизу.