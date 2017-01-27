В лесах Черниговщины бегают здоровые свиньи
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На сегодня в Черниговской области отсутствуют вспышки АЧС, эпизоотическая ситуация находится на ежедневном контроле. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации. В прошлом году зарегистрировано 2 случая заболевания — в хозяйствах частного сектора с. Хибаловка Куликовского и с. Бакаевка Ичнянского районов. В настоящее время карантин в этих населенных пунктах снят. На постоянном контроле находятся 87 свинохозяйств области. Осуществляется обследование поголовья свиней в личных хозяйствах граждан. Среди противоэпизоотических мероприятий — прививки животных против классической чумы свиней.