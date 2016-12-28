В Козельце участник АТО получил двухкомнатную квартиру
За несколько дней до Нового года приятный подарок получил участник АТО с Козельца Александр Лоза. Об этом сообщили в отделе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Козелецкого РГА. Для Александра, который вместе с женой Еленой воспитывает одиннадцатилетнюю дочь, по программе «Обеспечение жильем лиц, принимавших непосредственное участие в АТО и / или по обеспечению ее проведения и потеряли функциональные возможности нижних конечностей» выделено двухкомнатную квартиру в новостройке по улице Жуковского. Из государственного бюджета на эти цели было выделено 661,5 тысячи гривен. Жилье вполне подготовлено к заселению, даже обои подобраны по желанию хозяйки. Полностью оборудованные кухня и санузел, подключена современная система автономного отопления, что позволяет регулировать температурный режим и экономить на оплате энергоносителей. Во время приема квартиры в эксплуатацию с новоселами встретился председатель Козелецкой райгосадминистрации Владимир Швед. Он поинтересовался потребностями ветерана АТО, поздравил его с новосельем и Новым годом.