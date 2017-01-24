В Козельце «цветет» река
В Козельце в связи с аномально высокими температурами в январе и низкой культурой земледелия в местной реке снова начали «цвести водоросли» и «накапливаться удобрения». По словам очевидца Анатолия Гуца, «в воскресенье у реки был едва ощутимый запах нечистот, на который я не обратил внимания — думал, показалось, тем более, пены и других признаков загрязнения не было. Вчера позвонил мэр, которому тоже «показалось», что река «пахнет». Сегодня утром мы выехали к мосту в Козельце и к третьему шлюза, где, собственно, и увидели то, что вы видите на фото. Несмотря на полностью открытые шлюзы и большую течение, река очиститься не успевает: вода пожелтела, после порогов появилась пена, которая накапливается у льда. Народ, нам тупо гадят в нашу же воду и, я так понимаю, будут гадить дальше. По-хорошему уроды кабинетные не понимают ».