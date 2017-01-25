В Козельце ограбили СТО: подозревают бывшего сотрудника
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Из помещения козелецкой станции технического обслуживания неизвестный путем свободного доступа 23 января в 17:18 похитила электроинструмент и две камеры наружного наблюдения. Об этом сообщил собственный источник. В полицию позвонил 58-летний житель поселка. Мужчина сообщил, что кража произошла в период с 25 декабря прошлого года по 23 января 2017 года. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что в совершении данной кражи подозревается 23-летний житель города Бровары, который ранее работал на данном СТО. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.