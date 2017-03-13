В Козелецкой больнице техническое пополнение
С недавних пор оперативные вмешательства в гинекологическом и хирургическом отделениях Козелецкого районной больницы выполняются с помощью лапароскопии, что дает возможность сократить сроки лечения и период реабилитации больных. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения ОГА. С помощью полученного современного аппарата радиоволновой терапии расширена возможность лечения больных с передонкопатологиею: заболеваниями кожи, заболеваниями шейки матки (эрозии, полипы, дисплазии, кондиломы), а новое диагностическое оборудование для лаборатории (мочевой анализатор, коагулометр) увеличат объем обследований и улучшат их качество. В поликлиническое отделение куплено устройство для фотохимической обработки рентгенопливкы, в недалеком будущем здесь должен появиться и новый флюорографический аппарат.