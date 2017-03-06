В Козелецком районе старушка повесилась зацепившись за печь
06.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Козелецкий отдел полиции 2 марта поступило сообщение фельдшера с. Полесское, что в Козелецком районе. Женщина рассказала, что 88-летняя односельчанка повесилась. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы установлено, что старушка покончила с жизнью через повешение у себя дома, зацепившись веревкой за печь. Осмотром трупа телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды в области шеи, не обнаружено.