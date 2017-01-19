В Корюковку едет всемирноизвестный путешественник
22 января в Корюковку посетит интересный гость — первый украинский мотопутешественник-одиночка, совершивший кругосветное путешествие. В этот день в 14:00 он встретится с корюковчан в арт-пространстве «Bookитория». Поэтому каждый желающий будет иметь возможность пообщаться с живой легендой.
Для справки. Валерий Крышень увлекся мотоциклами в очень юном возрасте. А уже в 18 лет на собственноручно собранном мотоцикле объехал побережье крымского полуострова. В студенческие годы Валерий загорелся идеей о кругосветном путешествии и начал планировать будущую путешествие и готовиться к изнурительного испытания. Мечта Валерия осуществилась. И во время кругосветного путешествия он одолел 63000 километров пути. Путешествуя, он пересек границы 28 стран мира, расположенных на трех континентах земного шара, и потратил на путешествие 307 дней. Валерий Крышень — первый Украинец, который на собственном транспортном средстве достиг наивысшей высокогорной вершины, куда можно добраться транспортом: Боливия, 4618 м над уровнем моря. Он — первый украинский путешественник, кто собственным мотоциклом проехал «дорогой смерти», в Боливии (высота над уровнем моря 3000 м), и пустыню Уюни (3800 м над уровнем моря). Кстати, опыт езды на мотоцикле у Валерия насчитывает более 15 лет. За это время он преодолел более 500 тыс. км.