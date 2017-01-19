В Корюковке живет уникальный школьник
Десятиклассник Корюковской первой школы Дмитрий Карпенко году принял участие в девяти школьных олимпиадах районного уровня и получил восемь призовых мест, четыре из которых — первые! Сейчас парень готовит работу на Всеукраинский конкурс-защита научно-исследовательских работ учеников — членов Малой академии наук Украины на тему: «Психологические особенности состояний становления эмоционально-волевой регуляции личности современных подростков». Парень учится в математическом классе и имеет множество увлечений и предпочтений: спорт, музыка, танцы, пение, фотография и т. В прошлом году Дмитрий окончил школу искусств по классу «Духовые инструменты. Саксофон ». Начинал обучение по игре на баяне, которого впоследствии таки «победил» саксофон. Сейчас его инструмент перешел младшему брату Андрею. И Дима своего увлечения не оставил — играет в оркестре, поет в хоре школы искусств. А до этого семь лет был участником вокального коллектива ЦДЮТ «Триумф». С 2016 года начал танцевать. Признается: ранее не был уверен в своих силах и возможностях. Однако, когда после школьного вальса в девятом классе одноклассницы пригласили в танцевального коллектива районного Дома культуры, — решил попробовать. Особенно удаются Дмитрию еще и комедийные миниатюры! Как любой парень, он не равнодушен к спорту. Более трех лет занимается легкой атлетикой в ДЮСШ — в прошлом стал чемпионом области в беге на 1,5 тыс. км. Играет в футбольной команде ДЮСШ, увлекается баскетболом.