В Корюковке реализуют проект «Город добрых дел»
17.02.2017 | Социум | Комментариев нет|
Корюковская молодежная организация «Альтернатива» приглашает участвовать в Добро дойных проекта «Корюковка — город добрых дел». По словам организаторов, акция проводится для популяризации деятельности корюковской общины в Украине и мире. Люди, которые покупают сувениры, автоматически поддерживают те добрые дела, которые уже реализуются или планируются к реализации в жизнь в Корюковской общине. Ведь на самом деле активисты делают в городе многое. Одна из последних дел — создание игровой детской комнаты в центральной районной больнице. Сейчас организаторы благодарят мастерицам Екатерине Онищук и Марине Шикалов, которые предоставили для продажи свои сувениры, и всем неравнодушным горожанам.