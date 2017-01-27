В Корюковке раздают бесплатную одежду и услуги
В Корюковском Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи уже давно работает пункт приема подержанных одежды и обуви. По словам работников центра, он пользуется большим спросом. Люди, особенно сельские, все чаще приходят сюда, чтобы подобрать одежду или обувь себе и детям. Кроме одежды, можно подобрать шторы, постельное белье, покрывала. Также, бывает, что в пункт обращаются медики из райбольницы, когда в отделение попадают дети нерадивых родителей, которые, бывает, и переодеть не во что. Между Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи и салоном красоты «Лана» уже пять лет действует договоренность о бесплатных стрижек в стажера для категорий населения, которыми занимается центр. Это многодетные, малообеспеченные семьи, одинокие граждане и тому подобное.