В Корюковке почтят жертв трагедии
1 марта 1943 нацистские каратели полностью сожгли Корюковку и убили более 6000 мирных жителей. Представитель института национальной памяти в Черниговской области Сергей Бутко на своей странице в Facebook написал, что в этот день чествуют память не только жертв Корюковской трагедии, но и всех жителей населенных пунктов Украины, уничтоженных нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны. Поэтому 1 марта в Корюковке состоятся траурные мероприятия. 10.00 — 10.50 — возложение цветов к памятникам, которые увековечивают события Второй мировой войны 11.00 — 11.40 — митинг-реквием возле Мемориала в честь героического сопротивления жителей Корюковки немецко-фашистским захватчикам (у вечного огня), возложение цветов. 12.00 — 12.30 — поминальная лития на месте перезахоронения жертв Корюковской трагедии (Мемориальный комплекс памяти жителей населенных пунктов Украины, уничтоженных нацистскими оккупантами), возложение цветов.