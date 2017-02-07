В Корюковке определили лучших лыжников и силачей
Недавно на базе Корюковской СОШ № 4 состоялось первенство города по лыжным гонкам в двух возрастных категориях: женщины и мужчины до 35 лет, женщины и мужчины старше 35 лет. В категории до 35 лет призовые места разделились следующим образом: среди женщин первое место заняла Валерия Олексийчик, второе — Наталья Барабаш, третье место — у Богданы Олийнык. Среди мужчин первое место завоевал Андрей Сахута, второе — Егор Шемет, третье — Евгений Сотник. Среди женщин в категории 35+ победу одержала Татьяна Тищенко, второе место заняла Татьяна Авраменко, а третье — Наталья Мельник. Самыми среди мужчин в этой возрастной категории оказались: Юрий Шемет — первое место, Роман Лисик — второе место, Александр Авраменко — третье место. Положительным является то, что в соревнованиях приняли участие многие корюковчан. А организаторы соревнований угощали участников горячим чаем и печеньем, по которым они делились своими впечатлениями. А перед лыжными гонками в СК «Олимп» состоялись соревнования за первенство города по народному жиму. Спортсмены поделились на 3 весовые категории: до 75 кг, до 85 кг, 95 кг и более. В первой категории призовые места были распределены следующим образом: Сергей Корогод — первое место, Егор Рюттель — вторых, Денис Михайленко — третье место. В категории до 85 кг первое место завоевал Сергей Заяц, второе — Артем Бойко, третье — Сергей Коноваленко. В категории 95 кг и более призерами стали: Александр Попов — второе место и Олег Милейко — третье место. Безоговорочным победителем был определен Ярослава Гладченко. Все победители были награждены медалями и грамотами, а также ценными подарками.