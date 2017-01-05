В Корюковке объявлено новогодний конкурс
Молодежная организация «Альтернатива» приглашает горожан принять участие в конкурсе «Подари корюковчан праздничное настроение», чтобы создать настоящую сказочную атмосферу в родном населенном пункте. Главное условие участия в конкурсе — как можно лучшее оформление окна или витрины игрушками, изготовленными собственноручно, или же готовыми гирляндами и другой новогодней атрибутикой. В результате общий вид украшенного окна или дома должен действительно создавать хорошее настроение и дарить атмосферу праздника. Победители конкурса будут определены 14 января в разных номинациях: — «Лучшее новогоднее окно»; — «Лучший новогодний балкон»; — «Лучшая новогодняя витрина»; — «Лучшая новогодняя усадьба частного сектора»; — «Лучшая новогодняя территория административного здания»; — «Лучший новогодний подъезд».