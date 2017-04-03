В Коропе стартовала акция по сбору пасхальных гостинцев для военных
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Общественная организация «Союз участников антитеррористической операции Коропщины» приглашает всех неравнодушных жителей района принять участие в акции «Поздравь солдата с Пасхальным праздником». Организаторы планируют собрать военным АТО праздничную корзину к Чистому четвергу. Будут собирать паски, мед, варенье, сладости, березовый сок и тому подобное. Подарки передадут землякам и добровольческим отрядам, воюющим на востоке. Продукты принимают в центре социальных служб для семьи, детей и молодежи, в Коропе по ул. Кибальчича, 1.