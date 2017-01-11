В Коропе погиб 10-месячный малыш
10-месячный мальчик умер 9 января в 20:38 в поселке Короп. В полицию позвонил врач скорой помощи. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что по указанному адресу проживают родители умершего несовершеннолетнего — 26-летний не работающий отец и 24-летняя мать, в настоящее время находится в декретном отпуске. По словам родителей, ребенок подавился неизвестным предметом (возможно игрушка, или конфета). Врач скорой медицинской помощи сообщил, что причиной смерти считает удушения неизвестным предметом. В ходе осмотра на теле погибшего ребенка каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Тело умершего доставили в Борзны для проведения вскрытия, установления окончательной причины смерти. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.