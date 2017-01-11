В Коропе погиб 10-месячный малыш

despravda | 11.01.2017 | Новости | Комментариев нет

10-месячный мальчик умер 9 января в 20:38 в поселке Короп. В полицию позвонил врач скорой помощи. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что по указанному адресу проживают родители умершего несовершеннолетнего — 26-летний не работающий отец и 24-летняя мать, в настоящее время находится в декретном отпуске. По словам родителей, ребенок подавился неизвестным предметом (возможно игрушка, или конфета). Врач скорой медицинской помощи сообщил, что причиной смерти считает удушения неизвестным предметом. В ходе осмотра на теле погибшего ребенка каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Тело умершего доставили в Борзны для проведения вскрытия, установления окончательной причины смерти. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.

Share Button

Похожие записи

Об авторе

despravda