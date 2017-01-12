В Киптях ждут молодые семьи, а за рожденного ребенка платят 20 тысяч
Кочегар Леонид Петренко в рубашке и чистых штанах подбрасывает дрова в печку новой котельной. Построили ее 10 декабря этого года. На новую котельную, которая отапливает Центр административных услуг и Дом культуры, потратили более полутора миллиона гривен. В этом году собираются также отремонтировать и Дом культуры. На это заложено более семисот тысяч гривен. В ней пока из новинок — современные батареи и так называемые теплодувы, и уже через несколько месяцев здесь отремонтируют стены и поставят новые стулья. «Мы будем делать это для нашей молодежи и детей, — хвастается господин Кучма. — Здесь будет внутренний теплый туалет, современная конференц-зал, библиотека с новой компьютерной техникой. Чтобы молодежи было интересно жить в нашей территориальной общине ». К Киптивськои ОТГ сейчас приглашают молодые семьи. Им сразу предоставляют жилье и трудоустраивают. А за рождение малыша в бюджете заложено единовременное пособие в размере 20 000 гривен на ребенка.