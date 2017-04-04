В Ичне у дома нашли 5 артиллерийских снарядов
За прошедшие сутки на Черниговщине обнаружено и обезврежено боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области в 16 час. 10 мин. 3 апреля было уничтожено 4 артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 13 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 37 мм, 1 минометную мину калибра 82 мм и 9 единиц подрывников к артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в 9 час. 30 мин. 3 апреля на открытой территории возле м. Новгород-Северский; В г.. Ичня по ул. Железнодорожной, возле дома № 34 в 15 час. 3 апреля было обнаружено 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Место обнаружения охраняется. Подана заявка на обезвреживание в управление ДСНС Украины в Черниговской области.