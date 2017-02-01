В Ичне состоялся Международный турнир по боксу
01.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Недавно в Ичне на базе спортивного клуба «Берег» состоялся Открытый международный матч-встреча по боксу среди женщин-молодежи, юниоров и молодежи-мужчин. Участниками мероприятия выступили команды-представители Украины, Республики Беларусь и Республики Молдова. Украинскую сборную представляли 13 спортсменов, из них 11 — воспитанники клуба «Берег». Соревнования организованы Черниговской областной организацией «Федерация бокса Украины», спортивным комплексом «Берег» (президент Виктор Кияновский) совместно с Черниговской организацией ФСО «Колос» при поддержке Департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации.