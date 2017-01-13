В Ичне состоялся День культуры чеченского народа
13.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
На днях в районной школе искусств состоялся культурно-просветительское мероприятие — День культуры чеченского народа. С выставкой предметов искусства и книг, природой и биологическим разнообразием Чечне, культурой, бытом, литературой и историей чеченского народа участников мероприятия ознакомили гости — председатель правления всеукраинской общественной организации «Диаспора чеченского народа» Салман Садаев, руководитель студии чеченского языка при ВОО «Диаспора чеченского народа »Тамара Сангариева, председатель правления общественной организации« Украинская инициатива »Юрий Косенко и другие. Сейчас художественные произведения выдающихся художников чеченского народа экспонируются в центральной районной библиотеке.