В горсовете перевозчики уже договариваются о повышении цен на проезд
24.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В горсовете перевозчики уже договариваются о повышении цен на проезд в Черниговском городском совете обсуждают вопрос подорожания проезда в общественном транспорте. Позицию городского головы перевозчикам озвучил его заместитель Александр Ломако. Мэр, понимая владельцев общественного транспорта и их расходы на горючее, не против повышения стоимости билетов в троллейбусах и маршрутках, впрочем, требует, чтобы перевозчики прежде всего позаботились о качестве услуг, предоставляемых населению, чтобы убрали с маршрутов старые развалюхи, а взамен закупили новые автобусы . Только при таких условиях власть пойдет навстречу перевозчикам. Напомним, подорожание проезда в черниговском общественном транспорте обещают уже с 1 апреля.