В Гончаровском обокрали магазин с техникой
В Черниговский районный отдел полиции 7 февраля с заявлением обратился 51-летний житель Чернигова, частный предприниматель. Он сообщил, что неустановленное лицо путем оттиска металлопластикового ролета и разбития стекла витрины проникло в его киоск «Fujifilm», расположенного в поселке Гончаровское Черниговского района. Об этом сообщил собственный источник. Из магазина воры вытащили 6 мобильных телефонов, 27 флэш-накопителей и денежные средства в сумме около 800 гривен. Точное количество похищенного и сумма ущерба будут установлены после проведения инвентаризации. При осмотре места происшествия было изъято: два следы низа подошвы обуви, два фрагмента стекла с веществом бурого цвета, следы папиллярных узоров пальцев рук. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.