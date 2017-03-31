В Глухове будут лечить коноплей
Мэр Глухова Мишель Терещенко анонсировал первый в Украине европейский центр терапии марихуаной. Об этом он написал в facebook. «Во время общения с инвесторами мы смогли привлечь их внимание к созданию в Глухове первого европейского центра терапии марихуаной. Он открыться за три месяца, когда будет новый урожай конопли. Это поможет в лечении больных пациентов, а также поможет здоровым людям оставаться в добром здравии. Он будет больше похож на центр красоты, чем на больницу, и люди смогут не только получить лечение, но также расслабиться или привести себя в хорошую форму », — написал Терещенко. Мэр рассказал, что самое большее, что он может сделать для онкобольных горожан, которые обращаются к нему за помощью, это попросить социальные службы выплатить им 5000 гривен, когда на самом деле они нуждаются гораздо больше на химиотерапию. Но даже если бы была возможность увеличить помощь в пять раз, этого все равно будет недостаточно, добавил он. «Но в Глухове мы конопли! Это наша традиция и мы даже имеем известный Институт конопли, который еще 20 лет назад мог выводить сорта конопли без ТГК (это означает ненаркотические конопля), но не без каннабиноидов, которые могут использоваться для борьбы с многочисленными заболеваниями: раком, склероз, Паркинсон, Альцгеймер », — отмечает Терещенко. Ссылаясь на медицинские исследования, мэр Глухова рассказал о свойствах каннабиноидов и онкологические заболевания, они помогают лечить. Терещенко пригласил врачей, ученых, инвесторов и просто заинтересованных лиц в исследовании этой методики контактировать с ним в facebook, чтобы присоединиться к проекту.