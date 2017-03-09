В гетманской столице открывают экскурсионный сезон
Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица» (г. Батурин) сообщает о начале экскурсионного сезона. С 20 марта отменяются выходные по понедельникам на экскурсионных объектах заповедника. От 20 марта и до конца октября 2017 «Гетманская столица» работает без выходных дней. 20 марта по случаю дня рождения гетмана Украины Ивана Мазепы в музеях заповедника День открытых дверей на Цитадели Батуринской крепости, Музее археологии и Дома-музея генерального судьи Кочубея (кроме дворца К.Разумовского). Вход бесплатный. С целью повышения интереса к истории украинского народа, воспитание патриотических чувств, углубление знаний о гетмане Иване Мазепе для учащейся молодежи в период с 20 по 27 марта включительно заповедник предлагает бесплатную экскурсию-квест «Иван Мазепа. Кто он? »На Цитадели Батуринской крепости.