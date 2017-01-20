В «Forbes» распиарили Микитася и написали о «форс-мажоре» на Черниговщине
20.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Известное украинское издание «Forbes» опубликовало материал о народном депутате (мажоритарщика от Черниговщины) Максима Микитася. В статье приведено биографию политки, рассказывается о его карьере и несколько моментов из предвыборного марафона на Черниговщине. Более того, фото Максима Микитась опубликовали на обложке журнала. В соцсетях предполагают, что статья заказная, ведь в ней отсутствуют скандальные моменты из жизни депутата. Сам же Максим Микитась (очевидно, для «замыливание глаз») на своей странице в сети Facebook написал, что в этой статье есть определенные «нюансы». «Но в целом все там так», — написал Максим Микитась.