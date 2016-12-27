В фондах Прилуцкого краеведческого музея хранятся уникальные экспонаты
Музейный фонд Прилук насчитывает более 60 000 экспонатов. Правда, большая часть работы коллектива Прилуцкого краеведческого музея им. В. Маслова остается незаметной для посетителей, ведь, кроме экспозиционной, музей занимается еще и исследовательской и собирательской работами.
В процессе выявления и сбора предметов, имеющих историческую ценность, в 2016-м работники заведения пополнили музейное собрание 522 объектами основного и 28 объектами вспомогательного фондов. Среди них есть документы, фото, вещи: вышитые полотенца, новогодние игрушки времен СССР, символика революции Достоинства из эпицентра событий и тому подобное. Большую часть вещей музей принимает в подарок от коллекционеров, а также от простых жителей, которые не осознают стоимость исторических вещей, но и не имеют возможности о них заботиться.