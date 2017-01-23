В феврале черниговцы могут временно остаться без интернета
Украинские провайдеры намерены несколько раз «отрезать» украинцев от сети Интернет по всей стране. Вероятно, это будет 3, 11, 12 и 20 февраля. Поставщики услуг решились на это, потому недовольны монополией компаний, которые захватили все опоры и закрыли доступ к многоквартирных домов с целью поживиться на интернет-провайдерах. «На рынке появились технологии 3G и 4G. Это означает, что для их внедрения через каждые 100-200 метров должен быть расположен устройство с приподнятым Интернетом и питанием, чтобы обеспечить связь. Решить такую задачу можно, только разместив базы на опорах, аналогичных фонарям уличного освещения. Поэтому связисты вынуждены сотрудничать с балансодержателем опор. То есть энергетическими компаниями, которые грубо злоупотребляют монопольным положением «, — объясняет директор одного из интернет-провайдеров. По его словам, цены за пользование столбами абсолютно экономически необоснованными. Об этом сообщает Internet.ua со ссылкой на Национальное бюро расследований Украины.