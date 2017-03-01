В этом году черниговцев еще ожидает немало выходных
16 ноября 2016 Кабинет Министров Украины принял распоряжение «О переносе рабочих дней в 2017 году». Учитывая положения ст.73 Кодекса законов о труде Украины, в 2017 году предприятия, учреждения, организации не будут работать в такие праздничные дни и на религиозные праздники: 8 марта — Международный женский день (среда) 16 апреля — Пасха (воскресенье) 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся (понедельник, вторник) 9 мая — День Победы (вторник) 4 июня — Троица (воскресенье) 28 июня — День Конституции Украины (суббота) 24 августа — День независимости Украины (четверг) 14 октября — День защитника Украины (пятница). Согласно ст. 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день приходится на субботу или воскресенье, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Так что 8 мая также будет выходным днем, образуя четырехдневные каникулы с 6 по 9 мая. Также образуется четыре выходных дня для празднования Дня независимости (с 24 по 27 августа). Выходные дни 8 мая и 25 августа придется отрабатывать по субботам — 13 мая и 19 августа, соответственно. Отметим, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей.