В двух шагах от Луганска …
Судьба танкистов всегда очень трагична — несмотря на то, что пехота искренне завидует брони и скорости, однако в бою в случае попадания снаряда или наезда на мину танк почти всегда становится братской могилой для всего экипажа. Это подтверждает и боевая статистика. Так, за два с половиной года боев в Донбассе 1-я отдельная танковая бригада потеряла в боях 21 танк: 18 Т-64БМ «Булат», 2 Т-64Б1В и 1 Т-64БВ. Погибли 53 военнослужащих, среди них 7 офицеров: 36 человек погибли и умерли в 2014 году, тринадцатое 2015-м и 4 — в 2016-м. Почти все они погибли целыми экипажами. Показательна в этом плане история экипажа Т-64БМ «Булат» командира взвода 2-го танковой роты капитана Андрея Плохого (позывной «Копченый»). С началом антитеррористической операции с контрактников бригады были сформированы танковые экипажи, начали воевать на луганском направлении. Танк № 681 был закреплен за командиром танка — капитаном Андреем Плохим (1983 г.р.), наводчиком — сержантом Андреем Мансуровым (1989 г.р.) и механиком-водителем старшим солдатом Сергеем Нагорным (1991 г.р.). Именно взвод капитана Плохого было передано добровольческом батальона «Айдар», танкисты прикрывали действия добробату во время боев за Георгиевка конце июля 2014 года. К тому времени у противника появилась некоторое количество бронетехники, поэтому это не была легкая прогулка. Позывной «Копченый» скоро стал звучать по обе стороны фронта — так, 21 июля в Георгиевке танкисты его взвода в тяжелом прямом боевом столкновении смогли подвести вражеский танк. К началу августа командование отозвало все «Булат», чтобы сформировать ударный кулак для штурма Луганска с северного направления. 3 августа 2014 во время атаки «Булат» наехал на противотанковый фугас в районе села Красный Яр. После взрыва боекомплекта шансов спастись экипаж не имел … 6 августа отважные танкисты были похоронены в разных уголках нашей родины: двое в Черниговском районе Черниговской области (Мансуров — в Гончаровске, а Нагорный — в с. Слабин), а капитан Плохой — в с. Первомайское Черкасского района Черкасской области. Все они посмертно 8 сентября 2014 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины» Указом Президента Украины № 708/2014 были награждены орденом «За мужество» III степени. Андрей Мансуров родился 10 июля 1989 года в городе Купянск Харьковской области. Окончил Харьковскую общеобразовательную школу № 121 и Первомайский профессиональный лицей, где получил профессию электрогазосварщика. В 2007 году был призван в ряды Вооруженных сил Украины на срочную службу, которую проходил в 169-м учебном центре в поселке Десна Козелецкого района. С 2008 году проходил военную службу по контракту в 1-й танковой бригаде в должности командира танка. Остался отец, жена и двое детей. Сергей Нагорный родился 17 сентября 1991 в городе Чернигове. После окончания Черниговской общеобразовательной школы № 20 поступил в Черниговское профессионального лицея железнодорожного транспорта, где получил профессию маляр-штукатур. В 2010 году призван в ряды Вооруженных сил Украины на срочную службу. После демобилизации работал охранником. В октября 2013 года ушел служить в ряды Вооруженных сил Украины по контракту. Остались жена и сын. Андрей Плохой родился 26 июня 1983 года в с. Первомайское Черкасской области. По состоянию на лето 2014 он занимал должность заместителя командира роты по вооружению. Осталась дочь.