В ДТП пострадала 9-летняя девочка
На автодороге «Чернигов — Пакуль — КПП Славутич», у поворота на село Мнева, 22 января в 10:10 произошло ДТП с травмированным. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что водитель, 40-летний житель города Славутич, управляя автомобилем «Volkswagen Т-5», двигаясь из города Славутич в сторону города Чернигова, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. В результате ДТП пассажир автомобиля, 9-летняя жительница села Неданчичи, Репкинского района, получила телесные повреждения и с диагнозом «перелом костей таза» госпитализирована в больницу. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины.