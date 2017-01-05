В ДТП погиб председатель Бахмацкого райсовета
На 52-м году трагически ушел из жизни председатель Бахмацкого районного совета Виталий Анатольевич Кочерга — отзывчивый человек, опытный руководитель, свой жизненный путь посвятил служению родному краю и его общине. Трагическое ДТП, в котором он погиб, произошла на границе Черниговской и Сумской областей (по трассе — Глухов). Об этом сообщается на сайте Черниговского областного совета. Виталий Анатольевич родился в 1965 году в с.Красиловка Бахмачского района Черниговской области. В 1990 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Трудовую деятельность начал в 1980 году стажером Херсонской областной прокуратуры, затем — следователем Цюрупинского районного прокуратуры Херсонской области. С сентября 1990 по август 2005 года работал на различных должностях в Государственной налоговой инспекции Бахмачского района. С августа 2005 года по февраль 2007 года работал в должности первого заместителя председателя Бахмацкой РГА. С февраля 2007 года по июль 2013 год — начальник Бахмацкой межрайонной государственной налоговой инспекции. С июля 2013 по ноябрь 2014 года — генеральный директор ООО «Глухов-Агроинвест». С сентября 2015 по ноябрь 2015 года — заместитель исполнительного директора ООО «Сельскохозяйственное предприятие« Агродом ». В ноября 2015 года избран председателем Бахмацкой районного совета. Избирался депутатом Бахмацкой районного совета четвертого созыва. В памяти всех, кто работал и был знаком с Виталием Анатольевичем, он навсегда останется мудрым человеком, надежным товарищем, компетентным специалистом и ответственным руководителем.