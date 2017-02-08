В Донецке убили боевика Гиви
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Донецке убили одного из лидеров пророссийских террористов, командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, более известного как боевик «Гиви». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в Министерстве обороны самопровозглашенной ДНР. «Сегодня в 6:12 в результате террористического акта погиб командир батальона« Сомали »полковник Михаил Толстых, известный как« Гиви », — говорится в сообщении. Согласно сообщению, «Гиви» погиб в результате взрыва у себя в кабинете. Напомним, в свое время он проходил срочную службу на Черниговщине.