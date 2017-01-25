В Десне у рядового солдата нашли амфетамин
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В военнослужащего 354-го учебного мотострелкового полка 169 учебного центра сухопутных войск ВСУ, рядового срочной службы, 20-летнего жителя города Северодонецк Луганской области во время личного досмотра было обнаружено и изъято целлофановый пакет с содержанием порошкообразного вещества белого цвета массой 10 г (предварительно амфетамин). Об этом сообщил собственный источник. Обыск провела следственно-оперативная группа совместно с военной службой правопорядка и контрразведкой СБУ 24 января в 16:30 возле отделения «Новой Почты» в селе Десна, по улице Довженко, 5. По данному факту открыто уголовное производство. Материалы будут направлены в военную прокуратуру.