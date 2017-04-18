В Даневке утонул 20-летний парень
В течение прошлых праздничных и выходных дней пожарными Управление ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировано 15 пожаров, среди которых 9 в жилом секторе граждан и 3 — в природных экологических системах, один человек получил ожоги, еще одна утонула. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. 15 апреля в с. Тереховка Черниговского района 47-летний мужчина во время пожара жилого дома получил ожоги верхних конечностей II степени и был доставлен в Черниговскую областную больницу. В тот же день в реке Остер возле с. Даневка Козелецкого района обнаружено и поднято на поверхность тело 20-летнего жителя с. Орала Козелецкого района. Причину смерти мужа устанавливают правоохранительные органы. 17 апреля в Чернигове пожарно-спасательным подразделением ликвидировано возгорание мусора на открытой территории по ул. Красносельского. Причиной возгорания послужила неосторожность в обращении с огнем лица, устанавливается. В тот же день в Нежине для проведения работ по деблокированию погибшего в ДТП 30-летнего водителя автомобиля «Chery Tiggo» привлекалось отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части. 17 апреля в с. Малая Кошелевка Нежинского района во время проведения земляных работ хозяева в собственном дворе обнаружили артиллерийский снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны.