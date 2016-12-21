В черниговца злоумышленники «обчистили» дом
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 20 декабря поступило сообщение 40-летнего жителя города Чернигова о том, что неизвестные лица путем повреждения замков и дверей из его квартиры похитили 2 мобильных телефона, планшет, TV-приставку, фрезерную машинку, лобзик, болгарку, шуруповерт «Макита» , бурмашинку «Фридом», электростамеску «Прокстен», 4 шлифмашинки и ручной инструмент. Осмотром места происшествия следственно-оперативной группой было изъято следы перчаток и металлическую скобу от входной двери. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.