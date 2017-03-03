В черниговской школе напали на уборщика
03.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
42-летний уборщик школы №27 пожаловался в полицию на получение телесных повреждений. На него напал неизвестный молодой человек. Об этом сообщил источник в правоохранительном ведомстве. Утром во время уборки территории школы между техническим работником учебного заведения и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Словесная перепалка со временем переросла в драку. Уборщику в глаза мужчина брызнул из газового баллончика и скрылся. Полиция проводит проверку.