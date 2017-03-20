В черниговской школе № 14 подрались ученики. Один — в больнице
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В областную больницу попал 13-летний ученик. У него проникающая рана участка левой щеки. Впоследствии в полицию Чернигова с заявлением обратилась мать мальчика, сообщил источник в правоохранительном ведомстве. Заявитель просит полицейских выяснить обстоятельства получения сыном телесных повреждений. Вроде в классе труда в пятницу подрались ученики. Один из них нанес травмы другому. Правоохранители проводят проверку.