В Черниговской полиции нехватка кадров
Донабор следственных и оперативников объявили в Главном управлении полиции. Сейчас вакантные сорок должностей. Не хватает десяти оперативников и даже тридцати следователей. Их выбирать на конкурсной основе. Для этого даже создали специальный отдел. «У нас проводился отбор в этот сектор, с 15 претендентов выбрали трех. Претенденты контактировать напрямую только с этими работниками данного сектора », — начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Черниговской области Виктор Шанский. Заявки будут принимать в секторе отбора и аттестации полицейских. Проверять их на знание законов, сообразительность, ловкость и психологическую устойчивость. У каждого протестуют состояние здоровья и физическую подготовку. Женщины продемонстрируют гибкость и ловкость, а мужчины — силу и мощь. «Собеседование проводится. Затем комиссия изучает все подготовленные нами документы », — инспектор сектора отбора и аттестации полицейских Яна Кондратий. Все кандидаты должны изучить украинский язык и хорошо ориентироваться в уголовном и антикоррупционном законодательстве. За это им платить зарплату вдвое большую, чем сейчас, более восемь тысяч гривен. Это лишь первый конкурс, в феврале собираются заполнить еще более сотни вакантных мест в полиции области. В целом дефицит кадров составляет более четырехсот.