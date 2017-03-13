В Черниговской области за год зарплата выросла на 24%
На предприятиях, в учреждениях и организациях Черниговской области в январе 2017 г. было занято 184,3 тыс. человек. На оплату их труда направлено почти 877 млн.грн. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Номинальная заработная плата штатного работника в среднем составила 4758 грн (в Украине — 6008 грн), что на 41% больше, чем в январе 2016. Реальная заработная плата (с учетом изменений потребительских цен) в январе 2017. по сравнению с январем 2016г. увеличилась почти на 24%. Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве (9292 грн), самый низкий — в Тернопольской (4641 грн) и Черновицкой (4717 грн) областях. Более оплачиваемыми в экономике области были работники добывающей промышленности и разработке карьеров (7762 грн), производства кокса и продуктов нефтепереработки (7015 грн), финансовой и страховой деятельности (6091 грн), производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (по 5745 грн в каждом виде деятельности). В то же время меньше начислено работникам почтовой и курьерской деятельности, а также занятым на предприятиях по производству мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования.