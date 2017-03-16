В Черниговской области пиротехники уничтожили 30 взрывоопасных предметов времен прошлых войн
15 марта в 11:25 в Управление ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение, что в с. Ивановка Черниговского района во время проведения земляных работ местный житель обнаружил предметы по признакам похожи на боеприпасы. Место находки взяли под охрану сотрудники Национальной полиции. Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного В ДСНС идентифицировали опасные находки, как артиллерийские снаряды калибром 45 мм времен прошлых войн в количестве 19 единиц. Во время дополнительного обследования прилегающей территории было обнаружено еще 7 таких снарядов. Взрывоопасные предметы спецавтомобилем вывезены в определенное место за пределами населенного пункта и в 16:30 уничтожены путем подрыва. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. В этот же день в 14:00 в Службу спасения «101» Прилуцкого района от директора общеобразовательной школы с. Иванковцы поступило сообщение о том, что на территории учебного заведения обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. На него наткнулись строители, которые экскаватором проводили земляные работы. Все работы немедленно были приостановлены, а место находки охранялось сотрудниками Национальной полиции. Утром 16 марта пиротехники В ДСНС, которые прибыли к месту происшествия, идентифицировали опасный предмет, как артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен прошлых войн. Во время дополнительного обследования прилегающей территории саперы обнаружили еще 2 артснаряда калибром 152 и 76 мм, а также ручную гранату Ф-1. Все найденные взрывоопасные предметы за пределами населенного пункта в 8:00 были уничтожены в установленном порядке. Спасатели ДСНС Украины предостерегают граждан быть осторожными при обнаружении взрывоопасных или похожих на них предметов. В любом случае нельзя их трогать руками, переносить, пытаться разобрать. В случае обнаружения таких предметов, необходимо сообщить Службу спасения по телефону «101» и правоохранителей по номеру «102».