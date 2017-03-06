В Черниговской области отец-одиночка получил почетную награду за воспитание двух детей
С целью поддержки приемных семей, позитивного восприятия устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семейное окружение, выражения благодарности приемным родителям Черниговским областным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи ежегодно проводится конкурс приемных семей «Мы счастливая семья». В конкурсе принимают участие приемные семьи, в которых обеспечиваются взаимоотношения родителей с детьми на гуманной основе, стабильность в жизни приемного ребенка, сохраняются и развиваются семейные традиции, повышается уровень духовных, нравственных ценностей и авторитета украинской семьи. За занятое второе место в областном конкурсе «Мы счастливая семья» почетной грамотой и подарком награжден приемную семью Смаля Олега Ивановича из с. Мрин. Мужчина один воспитывает двух приемных детей, лишенных родительской опеки. Поздравляем семью с занятым почетным местом и желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и осуществления всех мечтаний и замыслов.