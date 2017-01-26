В черниговской мэрии хотят ликвидировать садик
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Речь идет о детском саде № 3, расположенный на улице Музыкальной, 9. О возможности его ликвидации заявил начальник управления образования городского совета Василий Билогура. Этот вопрос хотели вынести на рассмотрение сессии. Однако в конце концов отложили его обсуждение в месяц. Этот сад после реконструкции и вложенных 1,5 миллиона гривен, так и не заработал. Поэтому чиновники не придумали ничего лучшего, как его ликвидировать. Мол, лучше тратить деньги на строительство новых дошкольных учреждений в более перспективных районах, таких как Бобровица и Масаны.